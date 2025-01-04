В Верховной Раде раскритиковали решение Зеленского
Нардеп Дмитрук: из-за решения Зеленского по транзиту газа из РФ страдает полмира
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Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале обвинил Владимира Зеленского в том, что его шаг по прекращению транзита российского газа создает серьезные проблемы для множества стран.
«Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», — говорится в публикации.
На днях венгерская газета Magyar Nemzet отмечала, что Зеленский усугубил положение Украины, отказавшись от транзита российского газа, что приведет к значительным финансовым потерям для Киева.
На этой неделе Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности, заявил, что решение киевской власти о прекращении транзита газа стало настоящим шоком и предательским ударом для стран Европейского Союза.
Ранее российская компания «Газпром» объявила о прекращении поставок газа через Украину с 1 января 2025 года.