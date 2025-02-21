Bloomberg: G7 собирается отказаться от ужесточения потолка цен на нефть из РФ

В ходе переговоров представители сторон не стали включать в текст упоминание о том, что партнеры поручили своим министрам финансов рассмотреть возможность введения ограничений или корректировки ценового потолка на российскую нефть для содействия переговорам с Москвой. Об этом стало известно из источников, близких к переговорному процессу, сообщает Bloomberg.