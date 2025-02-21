Bloomberg: G7 собирается отказаться от ужесточения потолка цен на нефть из РФ
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В ходе переговоров представители сторон не стали включать в текст упоминание о том, что партнеры поручили своим министрам финансов рассмотреть возможность введения ограничений или корректировки ценового потолка на российскую нефть для содействия переговорам с Москвой. Об этом стало известно из источников, близких к переговорному процессу, сообщает Bloomberg.
В публикации подчеркивается, что разногласия между союзниками становятся все более заметными, поскольку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводит односторонние мирные переговоры с Россией, не привлекая к ним ни Европу, ни Украину. Эти переговоры направлены на прекращение конфликта.
«Переговорщики отказались от упоминания о том, что союзники поручили своим министрам финансов ограничить или скорректировать потолок цен на российскую нефть, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, что было в первоначальной версии», — говорится в статье Bloomberg.
Ранее стало известно о планах Дании ужесточить правила прохода танкеров с российской нефтью.