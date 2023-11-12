Bloomberg: операция против ХАМАС обходится Израилю в $260 млн ежедневно

Если военная операция Израиля против палестинского движения сопротивления ХАМАС в секторе Газа будет продолжаться такими бурными темпами как сейчас, то казна ближневосточного государства рискует сильно поиздержаться.

На это неутешительный для израильского бюджета факт указало новостное агентство Bloomberg. Как стало известно американским журналистам, война против ХАМАС обходится Тель-Авиву ежедневно примерно в 260 млн долларов.

«Конфликт стал для Израиля дороже, чем предполагалось изначально. Военная операция в секторе Газа создает огромную нагрузку на бюджет Израиля», - приводится в материале.

Отмечается, что только за минувший октябрь дефицит бюджета Израиля вырос более чем в семь раз по сравнению с указанным периодом прошлого года.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».