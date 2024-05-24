Bloomberg: Россия готова построить атомные энергоблоки большой мощности на новой площадке в Индии

Россия намерена расширять сотрудничество с Индией в сфере атомной энергетики, пишет Bloomberg.

Секретарь Департамента по атомной энергии Аджит Кумар Моханти встретился с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили пути дальнейшего сотрудничества в энергетической отрасли.

Какие новые реакторы «Росатом» намерен построить, не уточняется, но ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия именно сейчас ищет дополнительные площадки для российских ядерных реакторов.

В настоящее время Россия помогает Индии строить шесть ядерных реакторов в штате Тамилнад. Планируется шесть реакторов мощностью 1000 МВт каждый, два из них уже введены в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Индия является одним из ключевых иностранных инвесторов в Подмосковье.