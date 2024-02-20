В Швеции заявили о невозможности восполнить запасы оружия после поставок Киеву

В Швеции появилась неожиданная проблема после поставок вооружений Украине. Об этом пишет издание SVT во вторник, 20 февраля.

По данным издания, поставленную технику не удается поштучно заменить после выделенной помощи Украине. Средств финансовой компенсации на восстановление собственных запасов уже не хватает, хотя ранее предполагалось, что заменить оборудование после поставок Киеву будет довольно легко.

По словам командующего армии Швеции Йонни Линдфорса, сейчас ситуация в оборонной промышленности очень тяжелая, а страна в рамках нового пакета помощи Украине выделит не меньше 680 миллионов долларов.