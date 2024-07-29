Bloomberg: война Южной Кореи с КНДР обойдется в 4 триллиона долларов

Сценарий войны между Северной и Южной Кореями маловероятен, но в случае его наступления военные действия обойдутся всему миру в 4 триллиона долларов. Так оценили стоимость конфликта журналисты из агентства Bloomberg.

Считается, что начало нового вооруженного конфликта на Корейском полуострове очень маловероятно. Но при его возобновлении только в первый же год он выльется мировой экономике в огромную сумму, которая достигает 3,9% от всего мирового ВВП. По мнению автора, это вдвое превысит последствия украинского конфликта.

Отмечается, в зоне сельской агломерации на данный момент проживает порядка 26 миллионов человек. Все эти территории немедленно попадут в зону огня северокорейской артиллерии. Это означает, что жертвами конфликта станут миллионы людей.

Помимо этого, разрушениям подвергнутся заводы, выпускающие полупроводники, что немедленно скажется на мировом рынке. Вокруг Сеула сосредоточено больше 80% от южнокорейского производства чипов, а также от всей промышленности страны.

Ранее сообщалось, что очередной воздушный шар с мусором, который был запущен в Северной Корее, рухнул на территории резиденции южнокорейского лидера. Сам глава страны находился в этот момент на объекте.