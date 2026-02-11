BMW снова отзывает авто: короткое замыкание превращает премиум-кары в очаги пожара

Немецкий автоконцерн BMW инициировал одну из самых масштабных сервисных кампаний последних лет, под которую подпадают более 500 тысяч автомобилей по всему миру. Поводом для отзыва послужила обнаруженная инженерами неисправность в системе запуска двигателя. Об этом сообщает Bild.

Проблема затрагивает широкий модельный ряд, выпущенный в период с июля 2020 по июль 2022 года. В списке значатся популярные седаны 3-й, 4-й и 5-й серий, флагманская 7-я серия, купе Z4, а также вся линейка кроссоверов от X4 до X6. Немецкие источники уточняют, что риск возгорания наиболее высок непосредственно во время работы мотора или сразу после его остановки. В связи с этим концерн выпустил экстренную рекомендацию: не использовать функцию дистанционного запуска и не оставлять заведенный автомобиль без присмотра до визита в сервис.

Официальные дилеры в Германии уже начали подготовку к приему первых 28,5 тысячи машин. В рамках бесплатного ремонта технические специалисты проведут диагностику и замену узла стартера в сборе. Эксперты отмечают, что нынешний отзыв сложнее предыдущих, так как дефект связан не с внешними факторами, а с конструктивной усталостью компонентов системы зажигания.

Ранее в Германии предложили запретить соцсети детям до 16 лет.