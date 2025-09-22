Богатейший человек Европы резко раскритиковал идею о спецналоге для мультимиллионеров

Когда экономист Габриэль Цукман предлагает ввести дополнительный налог в 2% для самых состоятельных людей, он просто стремится разрушить либеральную экономику. Так считает Бернар Арно, самый богатейший человек в Европе. Его точку зрения привела газета Sunday Times.

По версии Forbes состояние Арно достигает размера в $157,1 млрд. Он оценил идею Цукмана обложить специальным налогом в 2% всех тех, чьи средства превышают $100 млн. Миллиардер назвал инициатора налога ангажированным крайне левым активистом.

«Он использует свои псевдоакадемические знания, которые сами по себе являются предметом широких дискуссий, для служения своей идеологии (целью которой является разрушение либеральной экономики, единственной, которая работает на благо всех)», — указал бизнесмен.

В то же время депутаты-социалисты поддерживают идею введения такого налога. По их мнению, ее внедрение сможет приносить дополнительно по $15 млрд в год.

