Богородский городской округ динамично развивает экономику

Экономические показатели Богородского городского округа в январе-апреле возросли против аналогичного периода 2022 года. Об этом говорят статистические показатели.

Рост наблюдается практически по всем направлениям. Например, объемы строительства возросли в четыре раза, почти на 30 процентов оказано больше услуг в социальной сфере, включая медицину. Стабильно увеличиваются показатели по водоснабжению, утилизации отходов, торговле.

Прибыльно работают промышленные и пищевые предприятия (рост за первый квартал 129, 3 процента), они все больше становятся привлекательнее для инвесторов. Только в первом квартале этого года в предприятия вложено почти 7 миллиардов рублей.

В результате экономического роста увеличивается и заработная плата. В настоящее время она составляет почти 80 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что штангистки из Богородского городского округа отличились на чемпионате России.