Более 14 миллиардов инвестируют новые резиденты ОЭЗ «Дубна» в свои проекты

Двенадцать новых резидентов удалось привлечь на территорию особой экономической зоны «Дубна» в прошлом году. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что одиннадцать компаний уже подписали соответствующие соглашения, а еще одно соглашение находится на стадии подписания. Эти резиденты планируют инвестировать в запуск своих предприятий 14,2 миллиарда рублей.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что по итогам прошлого года в ОЭЗ «Дубна» был зафиксирован рекордный объем осуществленных инвестиций — более 9,2 млрд рублей. Кроме того, сразу 8 компаний получили разрешения на ввод в эксплуатацию научно-производственных комплексов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям, запуская новые региональные меры, а также внедряя современные сервисы.