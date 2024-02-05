Более 170 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья в прошлом году
Фото: [Мининвест МО]
Сто семьдесят четыре компании стали резидентами индустриальных парков области по итогам прошлого года. Об этом говорится в сообщении Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Новые резиденты вложат в реализацию собственных проектов порядка пятидесяти миллиардов рублей. Это позволит создать в муниципалитетах свыше двенадцати тысяч новых рабочих мест.
Общая площадь индустриальных парков региона превышает три с половиной тысячи гектаров. Их резидентами являются полторы тысячи организаций. Показатель заполняемости парков составляет более 86%.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, какие меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе.