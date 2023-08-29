«Более 20 млн человек»: выяснилось, кто почувствует на себе увеличение МРОТ

С 2024 года в России предусматриваются изменения, которые положительно скажутся на уровне жизни некоторых категорий граждан. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

МРОТ пойдет в рост

В РФ есть такое понятие, как минимальный размер оплаты труда. Он же МРОТ. Это гарантированная сумма заработной платы, установленная государством, которую работодатель обязан выплачивать своим работникам.

Фото: [ freepik.com ]

«С 1 января 2024 год МРОТ в России достигнет уровня 19 242 рубля в месяц. Это означает, что если работник получает заработную плату ниже отметки в 19 242 рубля, то его зарплата должна быть увеличена до этого уровня», — отметила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

Кто почувствует изменения

Экономист поясняет, что изменения МРОТ коснутся заработной платы работников медицинских учреждений (больниц, поликлиник и так далее), учреждений культуры и спорта, государственных образовательных учреждений (вузов, техникумов, школ, детсадов и т.д.), государственных и муниципальных органов (для персонала, не отнесенного к госслужащим) и им подобных организаций.

«Численность такого рода служащих по состоянию на 2023 год ни много ни мало составляет более 20 млн человек. При​ этом увеличение МРОТ не только коснется практически всех зарплат в госбюджетном секторе, но и скажется на увеличении размера социальных выплат по безработице, больничных и пособий по беременности и родам», — добавила собеседница.

Ранее мы сообщали о том, к чему приведет повышение МРОТ в России.