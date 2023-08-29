Более 20 тысяч «квадратов» складских площадей построили в Подмосковье

Складское помещение, предназначенное для хранения фармацевтической продукции, построили в подмосковном Пушкино. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

Ведущий фармацевтический дистрибьютор ЦВ «Протек» инвестировал в данный проект более 1,3 миллиарда рублей. Ожидается, что отсюда фармацевтическую продукцию будут доставлять по всей стране.

Помещение оснащено оборудованием для поддержания основного и специальных температурных режимов. Вместимость склада составляет 32 тысячи палетто-мест. Пропускная способность комплекса увеличилась на 30 еврофур в сутки. Дополнительно создано более ста пятидесяти рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье ценит дружбу с иностранными коллегами.