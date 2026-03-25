Более 200 млрд рублей потратили на доплаты врачам, но кадровый голод лишь затормозился

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2025 году направил более 200 млрд рублей на дополнительные стимулирующие выплаты врачам. Эти меры должны были существенно сократить дефицит медицинских кадров, однако, по оценкам экспертов, они пока лишь затормозили нарастание кадрового голода в отрасли. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Согласно проекту закона об исполнении бюджета ФФОМС, расходы на увеличение зарплат медработников составили 202 млрд рублей. Это на 28% больше, чем годом ранее. Выплаты получили более 1 млн человек.

Система доплат действует с 2023 года. В городах с населением 50–100 тысяч человек врачам дополнительно платят 29 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 13 тыс. рублей. В населенных пунктах с меньшим числом жителей суммы выше: 50 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Еще 9,5 млрд рублей направили на софинансирование зарплат медиков в регионах. Кроме того, 100 млн рублей потратили на поощрение врачей за выявление онкологических заболеваний. Благодаря этому в прошлом году обнаружили почти 50 тыс. случаев рака — вдвое больше, чем в 2024 году.

Оценить, как дополнительные выплаты повлияли на обеспеченность кадрами, пока сложно. Данные Росстата за 2025 год еще не опубликованы.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отметил, что доплаты оказались эффективны в сельской местности — там даже зафиксирован небольшой приток специалистов из крупных городов. Однако для молодых врачей важны не только зарплаты, но и жилье, а также возможность повышать квалификацию.

Сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал добавил, что специальные выплаты стабилизировали ситуацию и перетянули часть кадров в малые города, но принципиально проблему не решили.

До этого сообщалось, что истринские хирурги провели уникальную операцию.