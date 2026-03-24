Шишка на лбу мешала причесываться: истринские хирурги провели уникальную операцию

В Истринской областной больнице провели уникальную операцию, избавив пациентку от огромного образования на лбу. Как рассказали REGIONS в медучреждении, женщина обратилась к специалистам с жалобой на то, что шишка не только уродует внешность, но и мешает в быту — из-за нее стало невозможно нормально причесываться и носить шапки.

Операция длилась два часа. Медикам удалось полностью удалить опухоль, не нарушив целостности ее капсулы. Объем удаленного новообразования составил 176 миллилитров. Сразу после иссечения хирурги провели кожную пластику для восстановления тканей.

Нейрохирург Николай Карпов пояснил, что содержимым капсулы оказались кожное сало и пучок волос, что свидетельствует о том, что данная опухоль являлась тератомой — доброкачественным новообразованием эмбрионального происхождения. По словам врача, такие опухоли встречаются крайне редко.

Специалисты подчеркнули, что, несмотря на пугающие размеры, опухоль не представляла онкологической угрозы. Пациентка уже чувствует себя хорошо и покинула стационар.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли более 600 недоношенных детей.