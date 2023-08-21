Более 250 тысяч человек стали участниками проекта «Завтрак в Подмосковье»

Несколько дней осталось до завершения проекта «Завтрак в Подмосковье». С начала лета его участниками стали более 250 тысяч человек.

Организаторы, - подмосковное Министерство сельского хозяйства и продовольствия и региональное Министерство культуры и туризма, - уже можно отметить успешность проекта, который направлен на развитие гастрономического туризма в регионе. Предприниматели разработали специальные утренние сет-меню из нескольких блюд, приобрести которые можно по цене от 199 рублей. Несмотря на разнообразие блюд, чаще всего гости кафе и ресторанов заказывали яичницу-глазунья и омлет. На втором месте по популярности оказались каши, как с добавками, так и без — овсяная, рисовая и мультизлаковая. Завершают тройку лидеров блины с различными начинками и топпингами.

Участников проекта можно определить по специальной яркой наклейке на входной двери заведения.

Ранее сообщалось, что знаменитые баскетболисты решили построить в Подмосковье жилой комплекс со стадионом.