Более 5,8 млрд рублей предусмотрели в бюджете области на подпрограмму «Инвестиции в Подмосковье»
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В этом году на реализацию подпрограммы «Инвестиции в Подмосковье» предусмотрели 6,2 миллиарда рублей. Из них более 5,8 миллиарда выделили из областного бюджета, остальное – средства федерального и муниципальных бюджетов.
Подпрограмма реализуется в рамках программы «Предпринимательство Подмосковья». По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, по подпрограмме проводятся различные мероприятия, нацеленные на создание индустриальных парков, развитие промышленного потенциала.
«В регионе реализуется более тысячи инвестпроектов с объемом инвестиций более двух триллионов рублей. Значимую роль здесь играет выстроенная комплексная система мер поддержки бизнеса», – подчеркнул Брынцалов.
За полгода предприниматели Подмосковья посетили девять международных выставок. Резиденты индустриальных парков региона каждый год выплачивают в консолидированный бюджет Подмосковья более семнадцати миллиардов рублей.
«В Подмосковье создана целая система по работе с инвесторами, позволяющая одинаково эффективно и предоставлять поддержку, и решать возникающие у бизнеса вопросы», – отметил Брынцалов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес обеспечивает почти 25% дохода областного бюджета.