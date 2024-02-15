Более 60 млрд рублей инвестируют в развитие проектов «Подмосковье индастриал»

Подмосковье продолжает развивать промышленную инфраструктуру, создавая новые площадки различных форматов. Так, свыше шестидесяти миллиардов рублей вложат в создание готовых промышленных боксов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что одним из востребованных форматов недвижимости для бизнеса в регионе является формат «Подмосковье индастриал». Это готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой для размещения производственных предприятий различного профиля.

На сегодняшний день на территории Подмосковья три такие площадки уже созданы — они расположены в Подольске и Солнечногорске, а еще десять — на разных стадиях реализации. Будет создано свыше двадцати тысяч рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье создают пять индустриальных парков нового формата.