Более 60 жителей Нижегородской области получили сертификаты тренеров по внедрению бережливых технологий

Более 60 специалистов компаний-участников нацпроекта «Производительность труда» в Нижегородской области получили сертификаты внутренних тренеров по внедрению бережливых технологий за прошлый год. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что с этого года предприятия получают господдержку при внедрении бережливых технологий в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организации привлекают тренеров при запуске новой продукции, расширении производства, строительстве новых цехов, что дает возможность на стадии планирования заложить «бережливую» основу, уменьшить издержки и потери.

Отмечается, что за пятилетний срок действия указанного нацпроекта сертификаты внутренних тренеров в Нижегородской области получили около 250 жителей региона.

Ранее сообщалось, что итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» за год подвели в Подмосковье.