Более 70 займов получили промпредприятия с момента создания Фонда развития промышленности Подмосковья

За время работы Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) льготные займы получили шестьдесят региональных предприятий на общую сумму более пяти миллиардов рублей. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что Фонд развития промышленности региона работает с 2017 года, а первый льготный заем был выдан в 2018 году. На текущий момент Фонд выдал уже 71 заем. Получателями поддержки стали 60 региональных промышленных компаний. При этом общий объем инвестиций в проекты, поддержанные Фондом, — более 19,3 млрд рублей.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что поддержка ФРП МО востребована и доступна. Некоторые компании обращаются в Фонд неоднократно, получая возможность реализовать ни один инвестиционный проект.

«Многие проекты, поддержанные ФРП МО, уже реализованы. Запуск всех проектов, которые на сегодняшний день уже запущены или находятся в стадии реализации, позволит создать в области почти 2,5 тыс. рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

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