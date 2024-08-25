Более 720 млн рублей выделили из бюджета на стимулирование виноградарства и виноделия в Крыму с начала года

В текущем году на стимулирование отрасли виноградарства и виноделия выделено свыше 720 млн рублей бюджетных средств в Крыму. Об этом сообщил «Крым 24».

Добавляется, что также проходит реализация 16 инвестиционных проектов на 12 млрд рублей, планируется заложить не менее 900 га виноградников, общая площадь которых уже составляет более 20 га гектаров.

Уточняется, что также виноделы республики совершенствуют технологии производства марочных вин, появляются новые качественные вина.

Ранее депутат Алексей Говырин рекомендовал развивать виноделие в Ивановской и Владимирской областях.