Более 77 тыс. тонн зерновой продукции импортировала Кемеровская область с начала года

С января по конец июля из Кемеровской области в разные государства было направлено свыше 77 тыс. тонн зерновой, зернобобовой продукции и продуктов переработки зерна. Об этом сообщил « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Уточняется, что больше всего товара Кузбасс поставил в КНР, объем продукции составил 30 тыс. тонн, из них более пяти тысяч тонн гороха, свыше семи тысяч тонн пшеничной муки, около шести тысяч тонн семян рапса для промышленной переработки и около тысячи тонн зерен овса.

Отмечается, что чуть меньше отправлено в Республику Беларусь, также импортировано около 10 тыс. тонн зерновой продукции и продуктов его переработки в Казахстан. Кроме того, поставки зерновой продукции были осуществлены в Киргизию, Азербайджан, Польшу, Литву. Все в общей сумме составило около 20% от экспортированного объема.

Ранее сообщалось, что Подмосковье нарастило экспорт продукции агропромышленного комплекса в Белоруссию.