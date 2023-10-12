«Более доступная ипотека»: выяснилось, как государство уравняет права всех бойцов

Военнослужащие получают серьезную поддержку со стороны государства, в том числе в жилищной сфере. Однако мобилизованные, выполняющие задачи в рамках СВО, пока лишены такой поддержки.

Военным — бесплатно

Военнослужащие, вставшие на учет Накопительной ипотечной системы (НИС), могут получить квартиру абсолютно бесплатно.

В рамках этой программы можно выбрать объект, подходящий под лимит ежемесячного платежа, установленного государством, а дальше — просто служить, и «Росвоенипотека» будет закрывать кредит за сотрудника того или иного ведомства. Также возможно вложение собственных средств на этапе первоначального взноса.

Ипотека для мобилизованных

Однако есть граждане, которые документально не являются военнослужащими, но имеют прямое отношение к военному делу — мобилизованные бойцы СВО.

Фото: [ Маргарита Разгуляева ]

Чтобы немного облегчить жизнь таких граждан, в России хотят сделать для них льготную ипотеку со ставкой 2% годовых.

Как рассказал доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин, для мобилизованных участников спецоперации снижения ставки ипотеки с 8% до 2% будет способствовать повышению социальной защищенности.

«Кроме того, данное предложение позволит такой категории граждан получить ипотечный кредит на более выгодных условиях с учетом сниженной процентной ставки. Это делает ипотеку более доступной для наших защитников Родины», — подытожил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы сообщали о том, что жители Москвы и Подмосковья взяли рекордное количество ипотек.