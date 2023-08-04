Более двадцати миллионов рублей вложат в строительство нового склада в Подмосковье

ООО «НЛПК» планирует возвести в подмосковном Волоколамске здания склада компании «ЭкоСтройПроект». Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что здание склада площадью более двухсот квадратных метров предназначено для хранения готовой продукции компании: балок для опалубки, муфт для соединения арматуры, евродрова и прочего. В помещении установят стеллажную систему, а также обеспечат необходимые условия и температурный режим для сохранения древесных изделий. Также запроектирована погрузочно-рагрузочная зона. Будет создано шесть рабочих мест.

Известно, что завод «ЭкоСтройПроект» уже более десяти лет успешно производит деревянную балку для опалубки, муфты для соединения арматуры и другое оборудование для монолитного строительства.

Ранее глава Павловского Посада Денис Семенов рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что в прошлом году в Павловском Посаде и Электрогорске суммарно было создано более одной тысячи рабочих мест.