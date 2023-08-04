Денис Семенов: сейчас в сопровождении в Павловском Посаде находится девять инвестпроектов

Глава Павловского Посада Денис Семенов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что в прошлом году в Павловском Посаде и Электрогорске суммарно было создано более одной тысячи рабочих мест.

«Сейчас в сопровождении — 9 инвестпроектов, которые могут принести округу более 11 млрд рублей инвестиций и свыше 600 рабочих мест», — подчеркнул Семенов.

Так, «Павлово-Посадский гофрокомбинат» планирует построить в муниципалитете новый производственно-складской комплекс, а компании «ЭКОлаб» и «Транспортная Техника» расширят свои производственные площади.

Ранее в ходе еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитета сообщили, что в Подмосковье разработают стандарт внешнего облика для объектов бизнеса, действующих на территории парков.