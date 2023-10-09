Более миллиарда рублей инвестируют в новую подмосковную промышленную площадку

В индустриальном парке «Белый раст» в Дмитровском городском округе будут создано площадки с готовыми боксами для промышленных инвесторов.

Проект на территории почти 15 тысяч квадратных метров в формате «Подмосковье индастриал» реализует индивидуальный предприниматель. Как отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, объем капиталовложений составляет 1,2 миллиарда рублей. Инфраструктура позволит обеспечить создание около 250 рабочих мест для жителей региона.

«Белый раст» — один из 69 действующих индустриальных парков Московской области. Под реализацию инвестиционных проектов здесь доступно около 450 гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.