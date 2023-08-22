Более миллиона рублей получило подмосковное хозяйство на развитие пчеловодства

Начинающее пчеловодческое хозяйство в городском округе Шаховская получило грант «Агростартап» в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Ожидается, что на полученные средства будет приобретен дополнительный земельный участок, закуплены ульи и оборудование для пчеловодства, что позволит увеличить объемы производства. За 5 лет хозяйство планирует увеличить количество пчелосемей до полутора тысяч и выйти на объем производства в 20 тонн меда.

В настоящее время в хозяйстве содержат 21 пчелосемью. После выхода на полную мощность, в нем будет 10 площадок по 150 пчелосемей на каждой. Реализовывать мед и продукты пчеловодства планируется в розничных точках продаж.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что у бизнеса в Подмосковье есть желание выходить на международный рынок.