Более одного миллиарда рублей инвестируют в расширение логистического хаба в Богородском округе

Компания «ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ» планирует расширить транспортно-логистический хаб ТЛЦ Электроугли (ранее ТЛЦ Восточный) более чем на двадцать гектаров. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что помимо существенного увеличения площади хаба, проект предусматривает строительство на его территории открытых складских контейнерных площадок площадью не менее 90 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит создать 80 новых рабочих мест для жителей муниципалитета.

Примечательно, что производственная мощность ТЛЦ с учетом реализации нового проекта составит 1,2 миллиона контейнеров в год. Ожидается, что новые мощности будут введены в эксплуатацию уже в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для бизнеса «100% Подмосковье», направленное на поддержку производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг.