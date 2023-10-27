Более ста объектов предоставлено в Подмосковье по программе «Недвижимость за 1 рубль»

Сто пять объектов предоставлено в Подмосковье в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль», сообщили в Мининвесте региона. Программа реализуется с июня.

В рамках программы предприниматели могут арендовать недвижимость по ставке один рубль в год для открытия своего дела. С начала действия проекта объекты предоставили в 28 муниципалитетах.

Общий объем инвестиций в запуск предприятий на этих объектах составляет около 650 миллионов рублей. На предприятиях будет создано шесть сотен рабочих мест.

Сейчас на Инвестпортал Подмосковья загружено 225 объектов недвижимости. До конца года планируется добавить еще пять сотен.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в области.