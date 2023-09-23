Более ста пятидесяти ярмарок пройдет в Подмосковье до конца сентября

Экономика

Фото: [Пресс-служба администрации Талдома]

По словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, из запланированных в сентябре двести ярмарок — большая часть пришлась на конец месяца. Об этом сообщили в пресс-центре Московской областной думы.

«Порядка 170 ярмарок уже проходят, а некоторые еще состоятся до конца сентября, многие из них тематические: „Осенний урожай“, „Дары осени в Подмосковье“, „Спас 2023“. Жители и гости Подмосковья могут приобрести региональную фермерскую продукцию как местных товаропроизводителей, так и других регионов страны», — отметил парламентарий.

Подчеркнем, что данные ярмарки являются отличной возможностью для фермеров реализовать свою продукцию, для покупателей — сделать запас сезонных продуктов на зиму по доступным ценам. Расположение ярмарок можно посмотреть здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область стала лидером страны среди регионов по производству сыров.

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