Более ста пятидесяти ярмарок пройдет в Подмосковье до конца сентября

«Порядка 170 ярмарок уже проходят, а некоторые еще состоятся до конца сентября, многие из них тематические: „Осенний урожай“, „Дары осени в Подмосковье“, „Спас 2023“. Жители и гости Подмосковья могут приобрести региональную фермерскую продукцию как местных товаропроизводителей, так и других регионов страны», — отметил парламентарий.