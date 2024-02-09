Более ста сорока новых производственных предприятий появится в Подмосковье на «Земле за 1 рубль»

Благодаря подмосковной программе поддержки развития импортозамещения «Земля за 1 рубль» в Московской области появится более 140 новых производственных предприятий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что суммарный объем заявленных инвестиций в строительство и запуск новых предприятий составляет более ста миллиардов рублей. В совокупности на этих производствах будет создано 12,5 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья.

«Почти за два года под реализацию инвестпроектов в аренду по льготной ставке предоставлено более 160 земельных участков общей площадью порядка 650 гектаров. Инвесторами востребованы участки от 1 до 70 гектаров, в основном, проекты направлены на импортозамещение в строительной сфере, машиностроении, пищевой и легкой промышленности», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.