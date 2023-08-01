Более тысячи квадратных метров складских помещений построят в подмосковном Жуковском

Мебельная компания «МИКСАЛ» планирует возвести новое складское здание в городском округе Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики.

Отмечается, что данный проект поступили в Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на этапе проектирования. В планах компании хранить здесь двери, дверные перегородки, стеновые панели и части мебели. В муниципалитете будет создано десять рабочих мест.

Накануне Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа социальных предпринимателей в Подмосковье.