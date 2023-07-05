Более восьмидесяти рабочих мест появится на предприятии по переработке рыбы в Подмосковье

Новое предприятие по переработке рыбы планируют построить в Ленинском городском округе. Минжилполитики Подмосковья уже выдало застройщику разрешение на строительство данного объекта.

Известно, что застройщиком выступает ООО «Салимекс»/ «Salymex», инвестиции в проект составят более пятисот миллионов рублей. В здании предприятия площадью чуть более четырех тысяч квадратных метров запроектировано три этажа.

На первом разместят основное сырьевое отделение и производство, зону разгрузки-выгрузки товаров, а также зал экспозиции и реализации продукции. Второй этаж предназначен для административных и хозяйственно-бытовых помещений. А подвальный этаж оборудуют под склад с холодильными и морозильными камерами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процессов при работе с бизнесом приводит к росту экономических показателей.