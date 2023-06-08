Большая зарплата и частые покупки: выяснилось, почему растут цены

С 30 мая по 5 июня в России зафиксирован рост цен на 0,21%. Инфляция ускорилась до 2,68% против 2,41 неделей ранее. Такую информацию содержит обзор Минэкономики.

Подобная динамика, вероятнее всего, возникла из-за роста зарплат у россиян. Они стали чаще делать покупки, рассказала декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

«Начинается тренд на постепенное уменьшение влияния дезинфляционных факторов и усиление проинфляционного давления. Оно возникает вследствие восстановления потребительской активности в условиях повышенных инфляционных ожиданий, расширения бюджетного дефицита, роста заработных плат, вызванного дефицитом кадров», – рассказала Безсмертная в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В связи с этим, уточняет эксперт, можно вспомнить, что в этом году Банк России неоднократно говорил о высокой вероятности ужесточения денежно-кредитной политики – то есть о повышении ключевой ставки, которая является основным рычагом управления инфляцией в стране.

«Однако учитывая, что динамика цен пока остается разнонаправленной, и при этом фактические значения инфляции оказываются несколько ниже прогнозных, можно предположить, что на ближайшем заседании Совета директоров Банка России 9 июня решение об изменении значения ключевой ставки не будет принято», – считает эксперт.

Ранее были названы причины роста инфляции в Европе.