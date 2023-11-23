Больше половины индустриальных парков Подмосковья заполнены на 100 процентов

В Московской области действуют шестьдесят девять индустриальных парков. Больше половины из них заполнены на сто процентов, сообщила глава областного министерства инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«На данный момент <…> тридцать восемь (индустриальных парков. — прим. ред.) заполнены на сто процентов. Это более пятидесяти пяти процентов всех действующих индустриальных парков Московской области», — подчеркнула министр.

Екатерина Зиновьева добавила, что Подмосковье по числу индустриальных парков является безусловным лидером в стране. При этом качество инфраструктуры в регионе находится на высочайшем уровне.

Глава областного Мининвеста отметила, что в Подмосковье продолжают развивать индустриальную инфраструктуру — в стадии реализации находится тридцать восемь проектов новых индустриальных парков.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом КНР. Глава региона отмечал, что цель визита была связана с экономикой, бизнесом и предприятиями.