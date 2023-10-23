Губернатор Подмосковья: цель визита в КНР была связана с экономикой, бизнесом, предприятиями
Фото: [Константин Семенец]
О большой работе, которая ведется президентом России Владимиром Путиным в сфере сотрудничества с дружественными странами рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. Он отметил, что самым серьезным партнером России является КНР. Именно эту страну посетила на днях делегация от Правительства Московской области.
«Наша цель визита была связана с экономикой, бизнесом, с предприятиями, которые уже работают на территории Московской области и также имеют намерение развиваться», — рассказал Андрей Воробьев.
Губернатор Подмосковья отметил, что важную, определяющую роль в сотрудничестве имеет центр Китайской Народной Республики «Гринвуд», который расширяется.
«Эта организация имеет большие полномочия по привлечению китайских предприятий. Заинтересованность есть и нашей задачей было предоставить максимально доходчивую информацию по видам сотрудничества в разных территориях Подмосковья», — подчеркнул губернатор.
Андрей Воробьев отметил, что, в частности, интерес для зарубежных коллег представляют особые экономические зоны и индустриальные парки нашего региона.
«Очень надеюсь, что результат каждой такой поездки будет виден в наших территориях. Именно это и была ключевая стратегическая цель», — подчеркнул губернатор.
Ранее губернатор Московской области рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.