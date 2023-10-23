Губернатор Подмосковья: цель визита в КНР была связана с экономикой, бизнесом, предприятиями

О большой работе, которая ведется президентом России Владимиром Путиным в сфере сотрудничества с дружественными странами рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. Он отметил, что самым серьезным партнером России является КНР. Именно эту страну посетила на днях делегация от Правительства Московской области.