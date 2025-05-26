Суд вынес решение по иску Ярбусовой к ЦБ о нарушении авторских прав на «Ежика в тумане»

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой к Центральному банку России о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма «Ежик в тумане», которое появилось на монетах в рамках серии «Российская (советская) мультипликация», сообщил ТАСС.

В январе 2025 года художница Ярбусова подала иск в суд. Она высказала мнение, что Центральный банк не имел права использовать результат ее интеллектуальной деятельности без обсуждения с ней данного вопроса. Поводом для подачи иска стало нарушение авторских прав. Центробанк отреагировал на заявление. Представители отметили, что авторские права принадлежат «Союзмультфильму». Перед выпуском эксклюзивных монет был направлен запрос на разрешение. В киностудии также подтвердили, что наделены правом соглашаться или отклонять подобные предложения.

«Мещанский районный суд решил: в исковых требованиях Ф. Ярбусовой к Центральному банку России о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма "Ежик в тумане" отказать», — огласила судья свое решение.

По информации ТАСС, истец заявила о намерении подать апелляцию. С вынесенным решением сторона истца не согласна.

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