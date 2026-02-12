Борьба с «серым» импортом: BMW пытается заблокировать транзит своих авто из Китая на российский рынок

Немецкий автоконцерн BMW официально распорядился усилить контроль за экспортными операциями своего китайского подразделения для пресечения поставок автомобилей в Россию. Об этом сообщает Reuters.

Мюнхенское руководство предписало региональному офису в КНР категорически противодействовать любым попыткам перепродажи техники на российский рынок. В компании подчеркнули, что выступают против использования китайских дилерских сетей в качестве транзитного хаба для обхода действующих ограничений.

Несмотря на жесткие инструкции, представители BMW признали сохранение потока машин через каналы параллельного импорта. В официальном заявлении автопроизводителя отмечается, что ввоз автомобилей в Россию продолжается вне сферы влияния концерна и происходит вопреки его прямой воле. К началу 2026 года доля машин западных брендов, произведенных в Китае и ввезенных в РФ по «серым» схемам, выросла более чем вдвое, занимая почти половину сегмента санкционных марок.

Ситуация осложняется новыми правилами экспорта, введенными властями КНР с 1 января 2026 года. Теперь автомобили со сроком регистрации менее 180 дней могут быть вывезены из страны только при наличии официального подтверждения от производителя. Ранее экспортеры обходили запреты, оформляя новые машины как подержанные. В BMW заявили, что намерены максимально затруднить неавторизованные поставки своей продукции российским покупателям.

