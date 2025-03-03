Bosch сократит число сотрудников из-за сложной ситуации на рынке

Немецкая компания Bosch, являющаяся одним из ведущих мировых производителей в области технологий и услуг, сократит число сотрудников из-за сложной ситуации на рынке. Об этом в интервью Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten сообщил генеральный директор концерна Штефан Хартунг.

Среди основных факторов, способствующих сокращениям, он назвал слабость мировой экономики, особенно в автомобильном секторе, ужесточение конкуренции со стороны китайских производителей, неопределенность потребителей, влияющая на спрос, а также переход от традиционных двигателей внутреннего сгорания к электромобилям.

Несмотря на трудности, в компании отметили и ряд положительных моментов, включающих медленный рост сектора электромобилей, который позволяет дольше использовать существующие мощности по производству традиционных двигателей, и выход на пенсию многих сотрудников до того, как они потеряют работу из-за сокращения.

Bosch регулярно объявляет о сокращениях в разных подразделениях. По состоянию на конец 2024 года, у компании числилось 417,9 тыс. сотрудников по всему миру, что на 11,5 тыс. меньше, чем годом ранее. В Германии число работников сократилось на 4,4 тыс. до 129,8 тыс. По прогнозам экспертов, к концу 2032 года Bosch может сократить более 12 тыс. рабочих мест глобально.

Прибыль Bosch в прошлом году упала на треть по сравнению с 2022 годом и составила €3,2 млрд. Продажи снизились на 1%, достигнув €90,5 млрд. Хартунг отметил, что компания не реализовала поставленные цели, однако нацелена на улучшение показателей в текущем году.

Ранее издание Bild сообщило, что в ФРГ могут сократить 150 тыс. рабочих мест, если США и Европейский Союз (ЕС) введут пошлины.