Братья Задорины решили продать сеть «Ароматный мир»

Владельцы сети алкомаркетов «Ароматный мир» — братья Валерий и Павел Задорины — рассматривают вариант продажи компании из-за возникшего корпоративного спора, о чем стало известно изданию «Коммерсантъ».

Среди вероятных покупателей актива, стоимость которого оценивается приблизительно в 22 млрд руб., могут быть структуры, связанные с Алексеем Мордашовым, владельцем «Севергрупп», который через «Ленту» также развивает алкомаркеты «Вингараж».

Аналитики предполагают, что решение Задориных о продаже могло быть вызвано усилением контроля со стороны региональных властей.

Согласно информации из системы СПАРК, большая часть «АМ Ритейл» принадлежит Павлу Задорину (57,5%), Валерию Задорину принадлежит 32,5%, а у Александра, Михаила, Анны и Софии Задориных — по 2,5%.

По данным ЕГРЮЛ за 2022 год, Павел Задорин был единоличным владельцем АО «Торговый дом «Арома», который входил в двадцатку крупнейших импортеров вина в России по данным WineRetail.

Согласно СПАРК, в 2023 году выручка «Торгового дома «Арома» упала на 18,55% до 5,6 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 15,03%, составив 164 млн руб.

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