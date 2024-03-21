Бразилия, Индия и США стали самыми главными покупателями российских удобрений

60% всего экспортного объема удобрений из РФ приобретается тремя странами. Это Соединенные Штаты, Бразилия и Индия. Они за прошлый год купили у России 18,5 миллионов тонн данного товара. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные ООН и на открытые статистические цифры.

Самым главным покупателем стала Бразилия. Она на протяжении 2023 года купила 9,4 миллиона тонн, отдав за это почти 4 миллиарда долларов. На втором месте Индия, с показателем в 4,8 миллиона тонн. Она на треть нарастила закупки этой продукции у РФ. У Америки динамика еще выше. Если в 2022 году она приобретала 2,5 миллиона тонн удобрений, то в прошлом году купила уже 4,3 миллиона тонн.

Замыкают пятерку лидеров по закупке удобрений из России Китай и Индонезия. В ведущую десятку также попали Турция, Дания, ФРГ, Франция и Малайзия.

Ранее министерство энергетики РФ сообщило, что поставки российского угля в недружественные страны заметно упали. Теперь в государства, которые ведут недружественную России политику, поступает всего 18% от общего экспорта угля. Год назад этот показатель был равен 39,8%.