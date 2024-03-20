Россия заметно снизила поставки своего угля в недружественные ей страны

РФ стала значительно меньше поставлять каменного угля в те государства, которые ведут в ее отношении недружественную политику. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, его слова привели РИА Новости .

Глава министерства провел презентацию в комитете по энергетике Государственной Думы. Один из слайдов показал ситуацию с экспортом угля в дружественные и недружественные страны. Если по итогам 2022 года в недружественные страны направлялось 39,8% угля от всего экспортного объема, то в 2023 году – уже только 18%. Это говорит о заметном экономическом давлении, которое РФ оказывает на другие государства, проводящие неблагоприятную для нее политику.

Ранее сообщалось, что по количеству поставляемого зерна Россия так и осталась в ведущей тройке экспортеров для Евросоюза. Она регулярно снижает свои поставки, но ее сумели обогнать только две страны, Украина и Канада. Сам ЕС стал наращивать закупки зерна за рубежом. В январе этого года он приобрел данной продукции на 12% больше, чем месяцем ранее.