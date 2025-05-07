Бразилия подпишет соглашение с РФ по разработке урановых ресурсов

Визит президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Россию запланирован с целью привлечения капиталовложений в разработку российских урановых залежей. Как сообщило бразильское издание Exame, ссылаясь на источники в правительстве Бразилии, предполагается подписание ряда двусторонних соглашений.

Согласно полученной информации, бразильская сторона планирует предложить российскому руководству создание совместного предприятия для «геологической разведки и освоения месторождений урана».

В планах Лулы да Силвы также заключение соглашений о создании общих российско-бразильских предприятий, специализирующихся на производстве минеральных удобрений.

По информации источников издания, результатом переговоров станет «подписание договоров о строительстве фабрик по производству удобрений в Бразилии». Стороны также придут к соглашениям о расширении взаимодействия в горнодобывающей промышленности и энергетическом секторе.

Кроме того, по информации газеты, в результате визита Лулы да Силвы ожидается заключение соглашений между Россией и Бразилией об инвестициях в развитие инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) в Бразилии.

Указывается, что бразильская делегация подпишет соглашения с «Новатэком», крупнейшим независимым производителем газа в России. Эти договоренности дадут возможность «изучить перспективы сотрудничества в развитии СПГ-инфраструктуры в Бразилии» и увеличат российские инвестиции в «проекты строительства СПГ-электростанций».

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