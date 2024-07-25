Бренд Libresse сменил название в России, русифицировав его как «Либресс». Об этом РИА Новости сообщили в компании «ЭвоКом».

Также изменения затронули другие марки, за исключением Zewa. Уже сейчас на официальном сайте название написано на кириллице.

«Русификация названия бренда не отразится на составе продукта, технологии производства и стоимости товара», — сообщил генеральный директор «ЭвоКом» Артем Лебедев, слова которого приводятся в сообщении компании.

Он отметил, что изменения произошли в рамках сделки, условия которой предусматривали русификацию названий.

В сообщении компании отмечается, что первые отгрузки с названием бренда на русском языке начались в мае 2024-го года. Полный переход, подчеркивается в сообщении, произойдет по мере продаж складских запасов.

В скором времени на полках российских магазинов появятся упаковки с названиями брендов ТЕНА и «Торк». Товары под брендом Zewa останутся под латинским названием.

Вышеуказанные бренды принадлежали шведской компании Essity. В 2022-м году она сообщила, что покидает российский рынок. В 2023-м году состоялась сделка по продаже бизнеса. Несмотря на это, все три фабрики на территории РФ, которые принадлежали компании, не приостанавливали свою работу. Также продукция на исчезала с полок магазинов.

Ранее сообщалось, что цены на зарубежное печенье, конфеты и шоколад в августе 2024-го года могут подняться на 30%.