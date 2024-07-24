Печенья, конфеты и шоколад из недружественных стран подорожают в России на 30%

Кондитерская продукция из недружественных стран может подорожать в России на 20-30%, пишет Mash .

По информации источника, речь идет о таких известных марках как Nutella, Oreo, Milka, Chupa Chups, Ritter Sport, Toffifee и Toblerone. Отмечается, что цены на эту продукцию резко поднимутся в середине августа.

Mash ссылается на письмо, адресованное российским партнерам от дистрибьюторов западных брендов сладостей. Объясняется повышение цен постановлением правительства РФ об изменении ставок ввозных пошлин (до 50%) на шоколадные, мучные и сахаристые кондитерские изделия из недружественных стран. Таким образом, отпускная цена на такие сладости с 15 августа увеличится на 10-15%.

Из-за этого цена на саму продукцию повысятся на 20-30%. Изменения касаются сладостей из Канады, Южной Кореи, США, Швейцарии, Германии, Испании. Продукции, которая производится в Турции, повышение цен на коснется.

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