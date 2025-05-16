Бренд Zara предусмотрел возможность вернуться в РФ с помощью франшизы от ливанской Daher

Фирма Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull & Bear и так далее, обеспечило себе путь возвращения с Россией. Она может заключить фрачайзинговый договор с ливанской Daher Group. Об этом сообщила газета Financial Times.

Inditex продала Daher Group все свои активы на территории России. Договор не предусматривает обратного выкупа в течение определенного срока, либо по фиксированной цене. Вслед за этим десятки сотрудников этой компании перебрались в Арабские Эмираты, где готовят новый проект под эгидой Daher. При этом все товары по-прежнему приобретаются у Inditex. При необходимости вся эта схема может вернуться в Россию, когда продажа товаров будет вестись в рамках франчайзингового договора.

Ранее сообщалось, что компания Uniqlo уже не вернется в Россию из-за давления со стороны японской оппозиции. Глава этого бренда дал обещание политикам, что не вернет свой бизнес в РФ. После этого он намерен соблюдать обещание, поскольку это является для него делом чести.