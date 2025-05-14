Uniqlo не вернется в Россию из-за данного главой компании обещания

Компания Uniqlo уже не вернется в Россию из-за давления со стороны японской оппозиции. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик после беседы с основателем бренда Тадаси Янаи.

Репик сообщил, что японский бизнесмен объяснил свое решение необходимостью «соблюдать честь», так как дал обществу обещание не возвращаться в Россию после событий 2022 года (речь идет о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. — Прим. ред.).

«Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически, его вынудили дать такое обещание», — рассказал Репик.

Он напомнил, что в начале 2022 года 49 магазинов бренда Uniqlo работали в России, но после давления со стороны экстремистов руководству компании пришлось смириться с новыми условиями и закрыть российский бизнес.

Отмечается, что после ухода бренда из РФ российское подразделение (ООО «Юникло рус»), входящее в состав Fast Retailing и Mitsubishi Corporation, понесло значительные убытки — около 10,7 млрд руб.

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