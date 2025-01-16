Британия собралась передать Украине часть доходов от российских активов

Британские власти собираются передать Украине минимум три миллиарда долларов, которые получат за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщает «Инсайдер».

Журналисты украинского издания по итогам визита в Киев премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовали информацию, что в скором времени Украине переведут очередные средства в качестве жеста поддержки. Транш оформят в виде кредита, который начнут гасить деньгами, полученных от замороженных активов РФ. По данным обозревателей, речь про сумму не меньше трех миллиардов долларов.

Примечательно то, что Лондон хотел оставить за собой право в одностороннем порядке заблокировать или одобрить решения Киева, которые касаются покупки вооружения на выделенные средства.

Напомним, что кредитный транш Украине выдавал также Европейский Фонд поддержки Украины. Великобритания не входит в Евросоюз, но состоит в «Большой семерке» (G7). Организация обязалась предоставить кредит Киеву в размере $50 млрд. Средства получают за счет прибыли от заблокированных в странах Запада российских активов.

Ранее сообщалось, что замороженные актив РФ впервые перевели Украине.