Замороженные активы России впервые перевели Украине

США передали Украине 1 млрд. долларов из числа замороженных российских активов. Об этом в своем телеграм-канале заявил Денис Шмыгаль, украинский премьер-министр.

По его утверждению, правительство Зеленского получило первый транш от США из тех денег, что планируют передавать из объемов средств РФ, замороженных на Западе.

«Украина получила от США $1 млрд, обеспеченный доходами от замороженных российских активов», — указал он.

А всего Украине должно быть перечислено 20 млрд. долларов таких средств. Такова инициатива, выдвинутая государствами G7.

Ранее Шмыгаль предупредил, что Киев с 1 января прекращает транзит российского газа через украинскую территорию. Он заявил, что его правительство не будет продлевать действующее соглашение. Он также отметил, что при этом Украина обязана продолжать транзит российской нефти согласно Европейской энергетической хартии.