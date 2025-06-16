Британские исследователи пояснили, почему гибридный формат остается недоступным для большинства

По данным результатов исследования Управления национальной статистики, гибридный формат работы стал новой нормой для более чем четверти работающих в Великобритании. Тем не менее указанный вариант недоступен для низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работников. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что число совмещающих офисный и дистанционный стиль работы в стране увеличивается с марта 2022 года и к началу этого года данный показатель достиг почти 30%. Таким образом, пандемия коронавируса кардинально изменила мир труда: число работников, которые трудятся исключительно в офисе, также сократилось.

Отмечается, что гибридный формат чаще выбирают сотрудники в возрасте от 30 до 49 лет, а также те, кто имеет высшее образование. Гибридные графики работы встречаются в десять раз чаще среди работников с высшим образованием по сравнению с теми, кто не имеет квалификации.

Ранее индийские финансисты назвали профессии с удаленной работой, позволяющие заработать более 80 тыс. долларов в год.